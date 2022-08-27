Москва
Покататься на велосипедах, съездить на спецгашение марок

фото пользователя Dejdre
активный отдых

От пользователя @Dejdre

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Straight
Москва → Другое

Ищу подруг)

маленькое фото пользователя Miya87
Москва → Другое

Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

маленькое фото пользователя Nutaamv
Москва → Другое

Прогуляться и перекусить

маленькое фото пользователя Vicroriya
Москва → Другое

Кино , прогулка 😌

маленькое фото пользователя baby_mama
Москва → Другое

Ищу подруг❤️‍🔥

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое

Вступай в семью❤️

маленькое фото пользователя Azalia1999
Москва → Другое

Познакомится с новыми симпатичными людьми

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Гулять и смеяться

маленькое фото пользователя Valeriniya
Москва → Другое

Поиграть в компьютерные игры

маленькое фото пользователя Lara_murr
Москва → Другое

Подружиться, все подробности в анкете

маленькое фото пользователя Olgaaa99
Москва → Другое

Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

Для пятничных и субботних баров

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!