Москва
Покататься на великих сзао
прогуляться, перекусить
либо съездить куда-то в область, погулять и обратно
От пользователя @Vuvu
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