либо съездить куда-то в область, погулять и обратно

От пользователя @Vuvu

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Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

Москва → Другое Погулять, сходить бар/ресторан и тп

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Москва → Другое Просто по душам

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

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