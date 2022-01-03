Москва
Покататься на велике в пг

фото пользователя Ksenia
прогуляться, перекусить

От пользователя @Ksenia

2 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Pterodaktel
Москва → Другое

Пошлите на масленицу 🥞☀️

маленькое фото пользователя Vica
Москва → Другое

Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

маленькое фото пользователя Polka587
Москва → Другое

Общение онлайн)

маленькое фото пользователя kushner
Москва → Другое

Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

маленькое фото пользователя GTK67
Москва → Другое

Можно попробовать тебя пофоткать?)

маленькое фото пользователя Miss007
Москва → Другое

погулять по Москве,сходить на летние веранды

маленькое фото пользователя Daria77
Москва → Другое

Хочу обрести новые знакомства, общаться, встречаться

маленькое фото пользователя Anastasi1a
Москва → Другое

Пообщаться онлайн

маленькое фото пользователя Marinalnova
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Настольные игры ♟️🎲

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

маленькое фото пользователя Tiana
Москва → Другое

Обменяться мыслями:)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!