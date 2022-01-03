прогуляться, перекусить

От пользователя @Ksenia

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Москва → Другое Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

Москва → Другое погулять по Москве,сходить на летние веранды

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

Москва → Другое Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое Пошлите на масленицу 🥞☀️

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