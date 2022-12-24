От пользователя @Vahejan

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Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

Москва → Другое Погулять где-нибудь в Москве

Москва → Другое Всем привет

Москва → Другое Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить

Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Москва → Другое Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

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