Территориально из центра и в любую сторону с утра и до вечера, в любое время!

От пользователя @Yanavain

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

Москва → Другое Найти подругу/друга для дружбы

Москва → Другое Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

Москва → Другое Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

Москва → Другое Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)

Москва → Другое Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!