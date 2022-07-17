Москва
Покататься на великах
активный отдых
Хочется покататься на дальние дистанции,если у тебя нет велика,у меня несколько
От пользователя @Yanavain
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