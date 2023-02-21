Москва
покататься на великах)
другое
От пользователя @Polly98
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищу друзей👋👋👋
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Пообщаться, подружиться
Москва → Другое
Сходить на стендап, выставку, послушать джаз
Москва → Другое
Найти игроков для ролевых игр
Москва → Другое
Ищу девушек, увлекающихся психологией
Москва → Другое
Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры
Москва → Другое
Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время
Москва → Другое
Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия
Москва → Другое
обсудим интересы?
Москва → Другое
Готова подискутировать на любую тему
Москва → Другое
Погулять по району
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!