Ищу подругу для совместного времяпровождение ) Катание на электросамокате ,посидеть в кальяной ,поигать в настольные игры сходить в кино ,концерт (macan ,navai,jah klhalib и т.п) Люблю позитивных ,легких на подьем людей Желательно ювао (что бы легче было встретиться,так как с работой тяжело выезжать далеко )

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