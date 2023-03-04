Москва
покататься на самокате ,покурить кальян
Ищу подругу для совместного времяпровождение )
Катание на электросамокате ,посидеть в кальяной ,поигать в настольные игры
сходить в кино ,концерт (macan ,navai,jah klhalib и т.п)
Люблю позитивных ,легких на подьем людей
Желательно ювао (что бы легче было встретиться,так как с работой тяжело выезжать далеко )
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