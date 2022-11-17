Встретится днём, покататься на самокатах по хорошей погоде в парке, пообщаться, поесть чего-нибудь.

От пользователя @Nekit

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