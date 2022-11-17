Москва
Покататься на самокатах в Сокольниках (можно и другой парк)
прогуляться, перекусить
Встретится днём, покататься на самокатах по хорошей погоде в парке, пообщаться, поесть чего-нибудь.
От пользователя @Nekit
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