Москва
Покататься на самокатах где-нибудь и пообщаться)
прогуляться, перекусить
От пользователя @Nekit
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