От пользователя @Aleksandr

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Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

Магадан → Другое Просто пообщаться🫶🏼☺️

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

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