Москва
Покататься на роликах в пг

фото пользователя Aleksandr
прогуляться, перекусить

В 15-16 часа

От пользователя @Aleksandr

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