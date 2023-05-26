прогуляться, перекусить

От пользователя @Georgy

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Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

Москва → Другое Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

Москва → Другое Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

Москва → Другое Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00

Москва → Другое Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

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