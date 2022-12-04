Москва
Покататься на роликах
активный отдых
Приглашаю желающих покататься на роликах в парках Москвы. Приветствуются позитивные и активные человечки
От пользователя @Olka
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