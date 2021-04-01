Москва
Покататься на роликах
прогуляться, перекусить
Покататься на роликах / выпить кофе
От пользователя @inst_podvodnyy
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