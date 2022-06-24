Москва
Покататься на роликах

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прогуляться, перекусить

В парке горького или на вднх
Время: в районе 10 утра. Позже будет слишком жарко

От пользователя @Muratti_Amb

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