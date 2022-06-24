В парке горького или на вднх Время: в районе 10 утра. Позже будет слишком жарко

От пользователя @Muratti_Amb

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

Москва → Другое Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)

Москва → Другое Круто провести время

Москва → Другое Погулять где-нибудь в Москве

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое Погулять в парке

Москва → Другое Обсудить ваши идеи для развития приложения

Москва → Другое покататься на великах)

Москва → Другое Погулять на ВДНХ

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!