Москва
Покататься на роликах
прогуляться, перекусить
В парке горького или на вднх
В парке горького или на вднх
Время: в районе 10 утра. Позже будет слишком жарко
От пользователя @Muratti_Amb
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