От пользователя @Niken

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Прогулка в новом году

Москва → Другое Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать

Москва → Другое потусить, весело провести время

Москва → Другое Найти компанию для выпивки

Москва → Другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

Москва → Другое Пока просто пообщаться

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

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