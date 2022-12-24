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От пользователя @Viktor

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Москва → Другое Всем привет

Москва → Другое Сходить в кальянную 🤍

Москва → Другое Поболтаем обо всем на свете ?

Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

Москва → Другое В кино, кафе, музей, прогулка.

Москва → Другое Найти подругу для совместных походов куда угодно

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