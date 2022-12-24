Москва
Покататься на машине
другое
От пользователя @Viktor
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Прогуляться по Москве,выпить кофе)
Москва → Другое
Ищю подруг..🙂добро позитив👋
Москва → Другое
Познакомиться с классными людьми :)
Москва → Другое
поболтать, обсудить что угодно
Москва → Другое
Найти подругу для совместных походов куда угодно
Москва → Другое
В кино, кафе, музей, прогулка.
Москва → Другое
Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться
Москва → Другое
Поболтаем обо всем на свете ?
Москва → Другое
Возраст 36+-
Москва → Другое
Общение дружба
Москва → Другое
Сходить в кальянную 🤍
Москва → Другое
Всем привет
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!