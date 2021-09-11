Всех активных приглашаю вечером после работы прокатиться на лонгбордах по парку Кузьминки. Если не умеете, но очень хочется, то научу основам

От пользователя @PrivetAndrey

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