Москва
Покататься на лонгбордах
прогуляться, перекусить
Всех активных приглашаю вечером после работы прокатиться на лонгбордах по парку Кузьминки. Если не умеете, но очень хочется, то научу основам
От пользователя @PrivetAndrey
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Погулять, сходить бар/ресторан и тп
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Ищу подруг✨
Москва → Другое
Найти родную душу для общения, поддержки
Москва → Другое
Прогулки, бары, театры)
Москва → Другое
Пообщаться с друг другом
Москва → Другое
Настолки вечером
Москва → Другое
потусить, весело провести время
Москва → Другое
Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang
Москва → Другое
Гулять и смеяться
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Хочу найти друга, подругу
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!