Москва
Покататься на лонгбордах

фото пользователя PrivetAndrey
прогуляться, перекусить

Всех активных приглашаю вечером после работы прокатиться на лонгбордах по парку Кузьминки. Если не умеете, но очень хочется, то научу основам

От пользователя @PrivetAndrey

1 участник
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