Москва
Покататься на коньках ВДНХ

фото пользователя novaknovak
прогуляться, перекусить

11.30

От пользователя @novaknovak

2 участника
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