Москва
Покататься на коньках на ВДНХ. Либо после обеда, либо вечером.
прогуляться, перекусить
Катание на вднх
От пользователя @Gulnara
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