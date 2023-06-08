От пользователя @Gulnara

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Москва → Другое Пообщаться на любые темы

Москва → Другое Погулять, пообщаться с новыми людьми

Москва → Другое Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Москва → Другое 🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Гулять по Москве, ищу новое окружение

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