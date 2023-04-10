Кто- нибудь хочет составить компанию , покататься на коньках или колесо обозрения ВДНХ ?

От пользователя @Olya_Bob

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Москва → Другое Ищу подругу/друга для ежедневного общения

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Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Погулять по городу, пообщаться

Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

Москва → Другое Прогуляться, перекусить, мб потанцевать сегодня вечером

Москва → Другое Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

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