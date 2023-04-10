Москва
Покататься на коньках или может колесо обозрения ВДНХ?

фото пользователя Olya_Bob
прогуляться, перекусить

Кто- нибудь хочет составить компанию , покататься на коньках или колесо обозрения ВДНХ ?

От пользователя @Olya_Bob

1 участник
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