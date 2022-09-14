Москва
Покататься на катере.
прогуляться, перекусить
От пользователя @
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Сыграть каточку в доту🧸
Москва → Другое
Прогуляться/посидеть в баре 🍻
Москва → Другое
Хочу найти подругу
Москва → Другое
Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг
Москва → Другое
Пенная вечеринка + кино под открытым небом
Москва → Другое
Я хочу найти друзей, пообщаться 💗
Москва → Другое
Предлагаю сходить погулять либо в клуб.
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью
Москва → Другое
Знакомиться
Москва → Другое
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
Москва → Другое
Да, найти друга
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!