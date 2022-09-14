прогуляться, перекусить

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Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Да, найти друга

Москва → Другое Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Москва → Другое Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

Москва → Другое Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

Москва → Другое Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

Москва → Другое Пенная вечеринка + кино под открытым небом

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Сыграть каточку в доту🧸

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Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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