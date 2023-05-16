Москва
Покататься на бордах по ПГ

фото пользователя Darria
активный отдых

Девочки, кто катается на скейте/лонге/пенни, давайте встретимся в субботу и покатаем вместе) Например, в парке горького, но можно и в другом месте

От пользователя @Darria

1 участник
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