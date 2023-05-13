Москва
Покататься на агрессивных роликах
прогуляться, перекусить
Есть тут еще представители вымирающего вида? А ну го покатаем в каком нибудь скейтпарке?
От пользователя @Airc0re
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