Москва
Покататься на агрессивных роликах

фото пользователя Airc0re
прогуляться, перекусить

Есть тут еще представители вымирающего вида? А ну го покатаем в каком нибудь скейтпарке?

От пользователя @Airc0re

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