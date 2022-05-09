активный отдых

От пользователя @Alex0000

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Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

Москва → Другое Погулять, круто провести время

Москва → Другое Все начинается с малого

Москва → Другое Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Москва → Другое Прогуляться по Москве сегодня вечером.

Москва → Другое по общаться

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

Москва → Другое Прогуляться по центру Москвы

Москва → Другое Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

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