Собраться в 19:00 и покатать на роликах

От пользователя @TolyaN

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Москва → Другое Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

Москва → Другое Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

Москва → Другое Хочу найти общение )в телеге

Москва → Другое Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

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