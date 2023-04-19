Москва
покатать на роликах в Парке Победы
активный отдых
Собраться в 19:00 и покатать на роликах
От пользователя @TolyaN
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищу друзей/подруг
Москва → Другое
Гулять , тусить
Москва → Другое
Активный отдых
Москва → Другое
Прогуляться/посидеть в баре 🍻
Москва → Другое
Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕
Москва → Другое
Буду рада найти людей для общения в новом городе😊
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Хочу найти общение )в телеге
Москва → Другое
Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться
Москва → Другое
хочется простого человеческого
Москва → Другое
Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)
Москва → Другое
Ищу новые знакомства, круг общения, путешествия.
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!