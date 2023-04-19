Москва
покатать на роликах в Парке Победы

фото пользователя TolyaN
активный отдых

Собраться в 19:00 и покатать на роликах

От пользователя @TolyaN

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Ola_Ola
Москва → Другое

Ищу друзей/подруг

маленькое фото пользователя Borisovvna
Москва → Другое

Гулять , тусить

маленькое фото пользователя excellent_x
Москва → Другое

Активный отдых

маленькое фото пользователя Ulyanowaa
Москва → Другое

Прогуляться/посидеть в баре 🍻

маленькое фото пользователя Mko05
Москва → Другое

Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

маленькое фото пользователя VelS
Москва → Другое

Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

маленькое фото пользователя EwaSwan
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Alinka_vay
Москва → Другое

Хочу найти общение )в телеге

маленькое фото пользователя Seina97
Москва → Другое

Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

маленькое фото пользователя eshlva
Москва → Другое

хочется простого человеческого

маленькое фото пользователя Elll
Москва → Другое

Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

маленькое фото пользователя Loonariss
Москва → Другое

Ищу новые знакомства, круг общения, путешествия.

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!