Москва
Пока с неба не падают фрикадельки можно прогуляться
прогуляться, перекусить
За безмятежное позитивное общение
От пользователя @Ramfei
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