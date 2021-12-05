Москва
Пока с неба не падают фрикадельки можно прогуляться

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прогуляться, перекусить

За безмятежное позитивное общение

От пользователя @Ramfei

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