От пользователя @Ramfei

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Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Москва → Другое Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Москва → Другое Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

Москва → Другое Ищу развивающихся и создающих

Москва → Другое Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

Москва → Другое Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

Москва → Другое Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

Москва → Другое Найти друзей для общения

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