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От пользователя @Aleksander75

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Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Москва → Другое Очень скучно

Москва → Другое Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

Москва → Другое Знакомство для дружбы

Москва → Другое Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

Москва → Другое поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Москва → Другое Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

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