прогуляться, перекусить

От пользователя @ekaaydamirov

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Москва → Другое Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Москва → Другое Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

Москва → Другое Поиграть в компьютерные игры

Москва → Другое Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

Москва → Другое Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

Москва → Другое Обо всём на свете🙃

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