Москва
Пойти в кино
прогуляться, перекусить
Только не на Аватара, его я уже видел:)
От пользователя @AmidSay
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