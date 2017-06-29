Москва
Пойти в кино
прогуляться, перекусить
Иллюзион
Иллюзион
Фильм Солярис или любой другой фильм Тарковского
От пользователя @Tati_L
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