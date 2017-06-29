Москва
Пойти в кино

фото пользователя Tati_L
прогуляться, перекусить

Иллюзион
Фильм Солярис или любой другой фильм Тарковского

От пользователя @Tati_L

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