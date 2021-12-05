Москва
Пойти со мной на бесплатное пати в пятницу вечером

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прогуляться, перекусить

Пати называется музыкальный фестиваль нового радио на м. Комсомольская в Депо три вокзала (очевидно клуб)

Там будут звезды такие как Карина Кросс, Никита Киоссе, Нюта

От пользователя @Aurelia0512

1 участник
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