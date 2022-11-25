Москва
Пойти погулять

фото пользователя Natashall
прогуляться, перекусить

Хорошо, если около моего возраста, мне 23. Вместе могли бы также может найти/создать крупную компанию. Люблю бары, выставки, лекции, путешествия, волонтерство, курсы, за любой движ. В приоритете гулять на постоянке, и почаще) Предлагайте любые темы для разговора. Если тебе не с кем гулять или ты хочешь найти тех, с кем дружить, пиши 😄

От пользователя @Natashall

15 участников
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