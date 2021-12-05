У меня нет предложений по дислокации но активно их принимаю

От пользователя @Hlorokost

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Москва → Другое Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00

Москва → Другое Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту

Москва → Другое Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

Москва → Другое Много друзей и общения!)

Москва → Другое Прогуляться ,сходить в кино

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое Устроить так называемую пижамную вечеринку

Москва → Другое Сыграть каточку в доту🧸

Москва → Другое Слабо пойти гулять прям сейчас

Москва → Другое Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

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