От пользователя @Kristina278

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Пообщаться с друг другом

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

Москва → Другое Ищу друзей, для общения

Москва → Другое Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

Москва → Другое поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

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