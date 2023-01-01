Москва
Пойти на тусовку
прогуляться, перекусить
Желательно в Обнинске
От пользователя @Kristina278
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
хочется простого человеческого
Москва → Другое
Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)
Москва → Другое
Пошлите на масленицу 🥞☀️
Москва → Другое
поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)
Москва → Другое
Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️
Москва → Другое
Ищу подруг🧘🏻♀️
Москва → Другое
Ищу друзей, для общения
Москва → Другое
поиграть в компании в настолки 😣
Москва → Другое
дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве
Москва → Другое
Пообщаться с друг другом
Москва → Другое
Ищу подруг!💕
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!