Москва
пойти на пляж на Борисовские пруды

прогуляться, перекусить

От пользователя @Qqwwe

6 участников
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