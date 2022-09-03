прогуляться, перекусить

От пользователя @Qqwwe

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Москва → Другое Погулять где-нибудь в Москве

Москва → Другое Поиграть в настольки

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Погулять по Екатерининскому парку

Москва → Другое Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Москва → Другое За любой движ

Москва → Другое Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

Москва → Другое Найти подругу/друга для дружбы

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