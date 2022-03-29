прогуляться, перекусить

От пользователя @shvonderev

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

Москва → Другое Погулять, круто провести время

Москва → Другое Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

Москва → Другое поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Москва → Другое Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Москва → Другое Прогуляться в «Лесная чайная»

Москва → Другое Пообщаться с друг другом

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!