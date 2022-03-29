Москва
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прогуляться, перекусить

Г. Москва, клуб Live Stars, в 18.00
Выступление групп: Эзосфера | Залп | Юлва | Херувимы В Гоморре | Джек
Подробности: https://vk.com/club220121319
Билеты: https://igoevent.com/msk/event/live-stars-show

От пользователя @ULVA

1 участник
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