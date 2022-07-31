В субботу будет фестиваль Горизонт на ВДНХ. Я записалась на йогу в Москвариуме, вдруг кто-то решит присоединиться) Осталось 5 мест на данный момент.

От пользователя @Elisea

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