прогуляться, перекусить

От пользователя @Ekataterina

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Москва → Другое Прогуляться по центру Москвы

Москва → Другое Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента

Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

Москва → Другое Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

Москва → Другое Сходить на прогулку покататься на велосипедах

Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Москва → Другое Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

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