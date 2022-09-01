собрать компанию

От пользователя @Shtosh

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое В кино, кафе, музей, прогулка.

Москва → Другое Найти компанию для выпивки

Москва → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

Москва → Другое Просто поболтать о разном

Москва → Другое Грустно и одиноко

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

Москва → Другое погулять по Москве,сходить на летние веранды

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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