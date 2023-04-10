собрать компанию

От пользователя @Kroh

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

Москва → Другое Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )

Москва → Другое по общаться

Москва → Другое Просто по душам

Москва → Другое Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

Москва → Другое Я хочу по болтать , подружиться

Москва → Другое Прогуляться по Artplay и попить кофе.

Москва → Другое У кого тоже нет планов на нг?)

Москва → Другое Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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