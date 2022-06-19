Москва
Пойдём прогуляемся)

фото пользователя Veronke
прогуляться, перекусить

Кому также скучно и нечего делать, давайте просто погуляем по центру Москвы. 28.08

От пользователя @Veronke

8 участников
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