Кому также скучно и нечего делать, давайте просто погуляем по центру Москвы. 28.08

От пользователя @Veronke

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