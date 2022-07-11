прогуляться, перекусить

От пользователя @mertkaya97

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Москва → Другое Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

Москва → Другое Пенная вечеринка + кино под открытым небом

Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Москва → Другое Ищу развивающихся и создающих

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое Прогуляться по Ботаническому саду)

Москва → Другое Прогуляться по Москве сегодня вечером.

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

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