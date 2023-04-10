прогуляться, перекусить

От пользователя @mertkaya97

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Москва → Другое Да, найти друга

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Прогуляться по Москве сегодня вечером.

Москва → Другое Поговорить на любую тему)

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Москва → Другое Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

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