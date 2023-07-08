Москва
Пойдемте пить пиво в Лефортово вечером
собрать компанию
Лето, тепло, хочется общения и новых знакомств в своем районе. Давайте общаться и знакомиться
От пользователя @Nino_ninel
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