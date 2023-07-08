Лето, тепло, хочется общения и новых знакомств в своем районе. Давайте общаться и знакомиться

От пользователя @Nino_ninel

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Москва → Другое Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть

Москва → Другое Ищу компанию и друзей 33+

Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → Другое Проведём весело время ✌️

Москва → Другое Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

Москва → Другое Рина, 25 лет., Москва

Москва → Другое Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!