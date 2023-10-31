Москва
Пойдемте гулять и пить кофе)
прогуляться, перекусить
Привет пикабушникам!
Привет пикабушникам!
Пойдемте прогуляемся вечерком после работы.
От пользователя @Militerte
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