Москва
Пойдем со мной в клуб клуб?

прогуляться, перекусить

, чтобы немного расслабиться и понять подходим ли друг другу, можем остаться там и тусить, можем пойти гулять по ночной москве и разговаривать обо всем.

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