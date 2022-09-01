, чтобы немного расслабиться и понять подходим ли друг другу, можем остаться там и тусить, можем пойти гулять по ночной москве и разговаривать обо всем.

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Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

Москва → Другое Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

Москва → Другое Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

Москва → Другое Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

Москва → Другое Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

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