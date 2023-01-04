Москва
Пойдем петь песни!
прогуляться, перекусить
Еду в караоке, хочу пропеться, кто хочет присоединиться?
От пользователя @Chapman
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