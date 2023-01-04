Москва
Пойдем петь песни!

фото пользователя Chapman
прогуляться, перекусить

Еду в караоке, хочу пропеться, кто хочет присоединиться?

От пользователя @Chapman

2 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя alinochkaaa
Москва → Другое

хочу найти подружку🥺

маленькое фото пользователя W1ldRush
Москва → Другое

Настолки вечером

маленькое фото пользователя Lera0904
Москва → Другое

Расширить круг друзей 🤗

маленькое фото пользователя Zlataaa
Москва → Другое

Ищу новых знакомых)

маленькое фото пользователя Mina
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha
Москва → Другое

Человеку нужен человек!😉

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

маленькое фото пользователя Mr.Evgeniy
Москва → Другое

Фотопрогулка 📸

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя xtreevy
Москва → Другое

Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

маленькое фото пользователя Natashall
Москва → Другое

Пойти погулять

маленькое фото пользователя Cherry
Москва → Другое

Ищю подруг..🙂добро позитив👋

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!