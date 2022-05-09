Москва
Пойдем на концерт Рахманинова в "Доме музыки" завтра в семь?)

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прогуляться, перекусить

Хотела сходить с подругой, но она приболела, поэтому есть билет и отличный шанс послушать хорошую музыку! Играет Николай Луганский, дирижирует Владимир Спиваков.

От пользователя @Liza_B

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