Хотела сходить с подругой, но она приболела, поэтому есть билет и отличный шанс послушать хорошую музыку! Играет Николай Луганский, дирижирует Владимир Спиваков.

От пользователя @Liza_B

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Москва → Другое Все начинается с малого

Москва → Другое Всем привет

Москва → Другое Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

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